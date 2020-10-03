Дональд Трамп. Фото: Экономическая правда

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Дональд Трамп, президент США, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19, отправился в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Медики рекомендуют американскому лидеру работать под их наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Известно, что у президента Трампа поднялась температура. Врачи, наблюдающие за главой США, отмечают, что болезнь протекает легко, Трамп испытывает легкую усталость. Американский лидер продолжает работать на самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп получил положительный результат теста на коронавирус. Болезнь не обошла и жену американского лидера Маланию Трамп. До этого коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Хикс.

Сообщается, что помощница сопровождала президента в нескольких поездках, а также присутствовала во время дебатов. Ее замечали вместе с несколькими другими помощниками президента, ни один из которых не носил защитную маску. Все они пренебрегали карантинными мероприятиями.