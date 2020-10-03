Больной коронавирусом Трамп впервые рассказал о своем самочувствии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144631-bolnoy-koronavirusom-tramp-vpervye-rasskazal-o-svoem-samochuvstvii-video.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент США, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19, отправился в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
Медики рекомендуют американскому лидеру работать под их наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Известно, что у президента Трампа поднялась температура. Врачи, наблюдающие за главой США, отмечают, что болезнь протекает легко, Трамп испытывает легкую усталость. Американский лидер продолжает работать на самоизоляции.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп получил положительный результат теста на коронавирус. Болезнь не обошла и жену американского лидера Маланию Трамп. До этого коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Хикс.
Сообщается, что помощница сопровождала президента в нескольких поездках, а также присутствовала во время дебатов. Ее замечали вместе с несколькими другими помощниками президента, ни один из которых не носил защитную маску. Все они пренебрегали карантинными мероприятиями.