Хворий на коронавірус Трамп вперше розповів про своє самопочуття (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144631-hvoryy-na-koronavirus-tramp-vpershe-rozpoviv-pro-svoie-samopochuttya-video.htmlРакурс
Дональд Трамп, президент США, у якого підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19, відправився до медичного центру Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
Медики рекомендують американському лідеру працювати під їхнім наглядом. Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Наразі відомо, що у президента Трампа піднялась температура. Лікарі, що наглядають за очільником США, вказують, що він має легкий перебіг хвороби та відчуває легку втому. Американський лідер продовжує працювати на самоізоляції.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп отримав позитивний тест на коронавірус. Хвороба не оминула і дружину американського лідера Меланію Трамп. До цього коронавірус виявили у помічниці президента, Хоуп Хікс.
Повідомляється, що помічниця супроводжувала президента у кількох поїздках, а також була присутня під час дебатів. Її помічали разом з кількома іншими помічниками президента, жодний з яких не носив захисну маску. Усі вони нехтували карантинними заходами.