Дональд Трамп. Фото: Економічна правда

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Дональд Трамп, президент США, у якого підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19, відправився до медичного центру Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Медики рекомендують американському лідеру працювати під їхнім наглядом. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Наразі відомо, що у президента Трампа піднялась температура. Лікарі, що наглядають за очільником США, вказують, що він має легкий перебіг хвороби та відчуває легку втому. Американський лідер продовжує працювати на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп отримав позитивний тест на коронавірус. Хвороба не оминула і дружину американського лідера Меланію Трамп. До цього коронавірус виявили у помічниці президента, Хоуп Хікс.

Повідомляється, що помічниця супроводжувала президента у кількох поїздках, а також була присутня під час дебатів. Її помічали разом з кількома іншими помічниками президента, жодний з яких не носив захисну маску. Усі вони нехтували карантинними заходами.