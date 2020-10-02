У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Eigenes Werk

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Епідемія коронавірусу, яка охопила світ, не оминула резиденцію президента США у Вашингтоні.

Нещодавно коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії Трамп. Згодом у Білому домі виявили ще два випадки коронавірусу, повідомляє CGTN.

Один з інфікованих — журналіст, який працює у пулі. В нього в результаті зробленого сьогодні, 2 жовтня, тесту на коронавірус отримано попередній позитивний результат.

Також хворобу виявлено у співробітника прес-служби Білого дому. Він отримав підтверджений позитивний результат вранці 2 жовтня.

Усі інші перевірені сьогодні журналісти отримали негативний результат, — зазначає видання.

Основний конкурент Трампа на цьогорічних президентських виборах у США — представник Демократичної партії Джо Байден повідомив у своєму Твіттері, що в нього та в його дружини Джилл тести на коронавірус показали негативний результат. Також він побажав Трампові найскорішого одужання.

Також, за інформацією американських ЗМІ, тести на коронавірус були негативними у віце-президента США Майка Пенса та його дружини, яких протестували вранці 2 жовтня. Крім того, щоденне тестування на COVID-19 показало негативний результат і для міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Нагадаємо, Трамп із дружиною йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу.