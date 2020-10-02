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Ракурс
Космічний телескоп «Хаббл» зняв унікальне космічне явище, фото: spacetelescope.org

Смерть зірки у масштабному вибуху зняв телескоп «Хаббл» (ВІДЕО)

2 жов 2020, 22:29
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Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував рідкісне космічне явище — смерть зірки, яка перетворилася на наднову.

Це явище було зафіксоване у галактиці NGC 2525, розташованій за 70 млн світлових років від Землі. Цю галактику можна спостерігати з Південної півкулі Землі, повідомляється на сайті «Хабблу».

На опублікованих командою «Хабблу» знімках можна спостерігати, як розташована на зовнішньому краї одного з закручених спіральних рукавів NGC 2525 зірка, ставши надновою, затьмарює своїх сусідів, щоб потім зникнути у темряві.

«Хаббл» пропустив пікову яскравість цієї наднової, названої SN2018gv, яка приблизно в 5 мільярдів разів перевищувала світло Сонця. Проте, коли телескоп налаштувався на неї, наднова все ще сяяла надзвичайно яскраво.

Спалах наднової помітили у січні 2018 року. Спостереження «Хаббла» за цією ділянкою космосу охоплюють період з лютого 2018 року по лютий 2019 року.

Наднові — це потужні вибухи, що означають кінець життя зірки. У ці моменти їхня світність може перевищувати світність галактик.


Нагадаємо, учені нещодавно розкрили таємницю відомої наднової.

Джерело: Ракурс


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