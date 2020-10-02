Космический телескоп «Хаббл» снял уникальное космическое явление, фото: spacetelescope.org

https://racurs.ua/n144629-smert-zvezdy-v-masshtabnom-vzryve-snyal-teleskop-habbl-video.html

Ракурс

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал редкое космическое явление — смерть звезды, которая превратилась в сверхновую.

Это явление было зафиксировано в галактике NGC 2525, расположенной в 70 млн световых годах от Земли. Эту галактику можно наблюдать из Южного полушария Земли, сообщается на сайте «Хаббла».

На опубликованных командой «Хаббла» снимках можно наблюдать, как расположенная на внешнем крае одного из закрученных спиральных рукавов NGC 2525 звезда, став сверхновой, затмевает своих соседей, чтобы потом исчезнуть в темноте.

«Хаббл» пропустил пиковую яркость этой сверхновой, названной SN2018gv, которая примерно в 5 млрд раз превышала свет Солнца. Однако, когда телескоп настроился на нее, сверхновая все еще сияла очень ярко.

Вспышку сверхновой заметили в январе 2018 года. Наблюдение «Хаббла» за этим участком космоса охватывают период с февраля 2018 года по февраль 2019 года.

Сверхновые — это мощные взрывы, означающие конец жизни звезды. В эти моменты их светимость может превышать светимость галактик.

Напомним, ученые недавно раскрыли тайну известной сверхновой.