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Ракурс
День грибников отмечают 3 октября, фото: Martin Vorel

3 октября отмечают День грибников и Всемирный день изготовления открыток

2 окт 2020, 21:59
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3 октября отмечают День грибников. Этот неофициальный праздник любителей «тихой охоты».

Грибы — это разнообразная и распространенная группа живых организмов, неотъемлемая часть экосистем Земли. По разным подсчетам, на Земле может быть от 100 тыс. до 1,5 млн видов грибов.

В первую субботу октября, которая в этом году приходится на 3 октября, отмечают также Всемирный день изготовления открыток. Праздник отмечают с 2006 года по инициативе журнала Paper Craft.

Также в этом году на 3 октября приходится Всемирный день ходьбы. Впервые этот праздник отмечали в 1991 году в Германии. С тех пор он распространился по миру и охватил уже не менее 150 стран.

Православная церковь в этот день чтит память великомученика Евстафия Римского и членов его семьи, которые, как считается, стали жертвами преследований христиан во II в. н. е.


Народные приметы:

  • если шишки на елках низко растут — к ранним морозам;
  • если шишки на елках низко растут высоко — настоящие холода ударят в конце зимы;
  • если дует южный ветер — в следующем году будет отличный урожай озимых;
  • если погода сухая — зимой будет мало снега;
  • если листья с клена и березы опадают не полностью — зима будет суровой.

Источник: Ракурс


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