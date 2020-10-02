День грибников отмечают 3 октября, фото: Martin Vorel

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3 октября отмечают День грибников. Этот неофициальный праздник любителей «тихой охоты».

Грибы — это разнообразная и распространенная группа живых организмов, неотъемлемая часть экосистем Земли. По разным подсчетам, на Земле может быть от 100 тыс. до 1,5 млн видов грибов.

В первую субботу октября, которая в этом году приходится на 3 октября, отмечают также Всемирный день изготовления открыток. Праздник отмечают с 2006 года по инициативе журнала Paper Craft.

Также в этом году на 3 октября приходится Всемирный день ходьбы. Впервые этот праздник отмечали в 1991 году в Германии. С тех пор он распространился по миру и охватил уже не менее 150 стран.

Православная церковь в этот день чтит память великомученика Евстафия Римского и членов его семьи, которые, как считается, стали жертвами преследований христиан во II в. н. е.

Народные приметы: