Санкции против Беларуси ввели США

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В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: «ИноСМИ»
Санкции против Беларуси ввели СШАhttps://racurs.ua/n144627-sankcii-protiv-belarusi-vveli-ssha.htmlРакурс
Санкции против восьми граждан Беларуси объявили в США.
Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.
Ранее в США заявляли, что планируют ввести санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к насилию в отношении мирных демонстрантов и фальсификации президентских выборов.
В санкционный список попали:
- Хазалбек Атабекав (командир спецподразделения внутренних войск в Минске);
- Дмитрий Балаба (начальник спецподразделений ОМОН);
- Аляксандр Барсуков (начальник милиции Минска);
- Алена Дмухайла (секретарь ЦИК Беларуси);
- Вадим Ипатав (заместитель главы ЦИК Беларуси);
- Юрий Караев (глава МВД Беларуси);
- Иван Кубраков (руководитель Минского отделения МВД);
- Юрий Назаренко (заместитель министра внутренних дел Беларуси).
Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в стране. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Настоящим победителем выборов, по мнению протестующих, является оппозиционер Светлана Тихановская. Митинги сопровождаются многочисленными случаями жестокости к протестующим со стороны силовиков.
Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против ряда белорусских чиновников. Александра Лукашенко в этом перечне нет.
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