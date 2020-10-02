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Ракурс
В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: «ИноСМИ»

Санкции против Беларуси ввели США

2 окт 2020, 21:31
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Санкции против восьми граждан Беларуси объявили в США.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.

Ранее в США заявляли, что планируют ввести санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к насилию в отношении мирных демонстрантов и фальсификации президентских выборов.

В санкционный список попали:

  • Хазалбек Атабекав (командир спецподразделения внутренних войск в Минске);
  • Дмитрий Балаба (начальник спецподразделений ОМОН);
  • Аляксандр Барсуков (начальник милиции Минска);
  • Алена Дмухайла (секретарь ЦИК Беларуси);
  • Вадим Ипатав (заместитель главы ЦИК Беларуси);
  • Юрий Караев (глава МВД Беларуси);
  • Иван Кубраков (руководитель Минского отделения МВД);
  • Юрий Назаренко (заместитель министра внутренних дел Беларуси).

Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в стране. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.


Настоящим победителем выборов, по мнению протестующих, является оппозиционер Светлана Тихановская. Митинги сопровождаются многочисленными случаями жестокости к протестующим со стороны силовиков.

Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против ряда белорусских чиновников. Александра Лукашенко в этом перечне нет.

Источник: Ракурс


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