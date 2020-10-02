Санкции против Беларуси ввели США

В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/n144627-sankcii-protiv-belarusi-vveli-ssha.html

Ракурс

Санкции против восьми граждан Беларуси объявили в США.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства финансов США.

Ранее в США заявляли, что планируют ввести санкции против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к насилию в отношении мирных демонстрантов и фальсификации президентских выборов.

В санкционный список попали:

Хазалбек Атабекав (командир спецподразделения внутренних войск в Минске);

Дмитрий Балаба (начальник спецподразделений ОМОН);

Аляксандр Барсуков (начальник милиции Минска);

Алена Дмухайла (секретарь ЦИК Беларуси);

Вадим Ипатав (заместитель главы ЦИК Беларуси);

Юрий Караев (глава МВД Беларуси);

Иван Кубраков (руководитель Минского отделения МВД);

Юрий Назаренко (заместитель министра внутренних дел Беларуси).

Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в стране. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Настоящим победителем выборов, по мнению протестующих, является оппозиционер Светлана Тихановская. Митинги сопровождаются многочисленными случаями жестокости к протестующим со стороны силовиков.

Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против ряда белорусских чиновников. Александра Лукашенко в этом перечне нет.