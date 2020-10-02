Санкции за Керченский мост расширила Великобритания

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Великобритания расширила санкции за Керченский мост, фото: «Агрополіт»
Санкции за Керченский мост расширила Великобританияhttps://racurs.ua/n144626-sankcii-za-kerchenskiy-most-rasshirila-velikobritaniya.htmlРакурс
Экономические санкции за сооружение во временно оккупированном Крыму моста через Керченский пролив расширила Великобритания.
Под санкции попали двое физических лиц и четыре компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Великобритании.
В британский санкционный список попали те же лица и компании, которых в свой санкционный список недавно по этим же причинам включил Евросоюз:
- Александр Ганов (гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом);
- Леонид Риженькин (заместитель гендиректора по инфраструктурных проектах ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительством Керченского моста);
- акционерное общество «Ленпромтранспроект»;
- акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;
- компания «Крымская железная дорога»;
- компания «Крымская первая страховая компания».
Эти санкции предусматривают замораживание на территории Великобритании финансовых активов физических и юридических лиц, которые под них попадают. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, считается уголовным преступлением.
Напомним, Евросоюз свои санкции за незаконно построенный страной-агрессором мост через Керченский пролив расширил 1 октября.
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