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Ракурс
Великобритания расширила санкции за Керченский мост, фото: «Агрополіт»

Санкции за Керченский мост расширила Великобритания

2 окт 2020, 20:59
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Экономические санкции за сооружение во временно оккупированном Крыму моста через Керченский пролив расширила Великобритания.

Под санкции попали двое физических лиц и четыре компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Великобритании.

В британский санкционный список попали те же лица и компании, которых в свой санкционный список недавно по этим же причинам включил Евросоюз:


  • Александр Ганов (гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом);
  • Леонид Риженькин (заместитель гендиректора по инфраструктурных проектах ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительством Керченского моста);
  • акционерное общество «Ленпромтранспроект»;
  • акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;
  • компания «Крымская железная дорога»;
  • компания «Крымская первая страховая компания».

Эти санкции предусматривают замораживание на территории Великобритании финансовых активов физических и юридических лиц, которые под них попадают. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, считается уголовным преступлением.

Напомним, Евросоюз свои санкции за незаконно построенный страной-агрессором мост через Керченский пролив расширил 1 октября.

Источник: Ракурс


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