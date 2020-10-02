Санкции за Керченский мост расширила Великобритания

Великобритания расширила санкции за Керченский мост, фото: «Агрополіт»

https://racurs.ua/n144626-sankcii-za-kerchenskiy-most-rasshirila-velikobritaniya.html

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Экономические санкции за сооружение во временно оккупированном Крыму моста через Керченский пролив расширила Великобритания.

Под санкции попали двое физических лиц и четыре компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Великобритании.

В британский санкционный список попали те же лица и компании, которых в свой санкционный список недавно по этим же причинам включил Евросоюз:

Александр Ганов (гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом);

Леонид Риженькин (заместитель гендиректора по инфраструктурных проектах ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительством Керченского моста);

акционерное общество «Ленпромтранспроект»;

акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;

компания «Крымская железная дорога»;

компания «Крымская первая страховая компания».

Эти санкции предусматривают замораживание на территории Великобритании финансовых активов физических и юридических лиц, которые под них попадают. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, считается уголовным преступлением.

Напомним, Евросоюз свои санкции за незаконно построенный страной-агрессором мост через Керченский пролив расширил 1 октября.