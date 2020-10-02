Санкції за Керченський міст розширила Велика Британія

Британія розширила санкції за Керченський міст, фото: «Агрополіт»

https://racurs.ua/ua/n144626-sankciyi-za-kerchenskyy-mist-rozshyryla-velyka-brytaniya.html

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Економічні санкції за спорудження в тимчасово окупованому Криму мосту через Керченську протоку розширила Велика Британія.

Під санкції потрапили двоє фізичних осіб та чотири компанії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Великої Британії.

До британського санкційного списку потрапили ті ж особи та компанії, котрих до свого санкційного списку нещодавно з тих же причин включив Євросоюз:

Олександр Ганов (гендиректор компанії «Гранд Сервис Экспресс», яка здійснює залізничне сполучення між Росією й окупованим Кримом);

Леонід Риженькін (заступник гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ «Стройгазмонтаж», який з 2015 року займався будівництвом Керченського мосту);

акціонерне товариство «Ленпромтранспроект»;

акціонерне товариство «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;

компанія «Крымская железная дорога»;

компанія «Крымская первая страховая компания».

Ці санкції передбачають замороження на території Великої Британії фінансових активів фізичних та юридичних осіб, котрі під них потрапляють. Ведення будь-яких фінансових справ, пов’язаних з цими активами, вважається кримінальним злочином.

Нагадаємо, Євросоюз свої санкції за незаконно побудований країною-агресором міст через Керченську протоку розширив 1 жовтня.