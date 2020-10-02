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Ракурс
Відбулося жеребкування «Ліги Європи», фото: Metaratings

«Зоря» потрапила до складної групи в Лізі Європи

2 жов 2020, 20:31
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Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2020/21 відбулося сьогодні, 2 жовтня, у швейцарському Нйоні.

В результаті український футбольний клуб «Зоря» дізнався своїх суперників на цій стадії змагань. Про це повідомляється у Твіттері УЄФА.

Кульку із «Зорею» тягнули з четвертого кошика. Спеціальне рішення УЄФА передбачає, що українські футбольні клуби не можуть зустрітися з російськими.

Суперниками зорі у групі G стануть такі футбольні клуби:

  • «Брага» (Португалія);
  • «Лестер» (Англія);
  • АЕК (Греція).

Матчі групового раунду Ліги Європи заплановані на:

  • перший тур — 22 жовтня;
  • другий тур — 29 жовтня;
  • третій тур — 5 листопада;
  • четвертий тур — 26 листопада
  • п’ятий тур — 3 грудня;
  • шостий тур — 10 грудня.

Ми потрапили не в групу смерті. Так, можна виділити лідера. Це «Лестер». Решта — команди одного рівня. Вважаю, буде цікаво, — цитує голкіпера «Зорі» Микиту Шевченка офіційний сайт клубу.


Результати жеребкування Ліги Європи, інфографіка: УЄФА

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді своїх суперників дізналися українські футбольні клуби «Динамо» та «Шахтар».

Джерело: Ракурс


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