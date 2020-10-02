«Зоря» потрапила до складної групи в Лізі Європи

Відбулося жеребкування «Ліги Європи», фото: Metaratings

https://racurs.ua/ua/n144625-zorya-potrapyla-do-skladnoyi-grupy-v-lizi-ievropy.html

Ракурс

Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2020/21 відбулося сьогодні, 2 жовтня, у швейцарському Нйоні.

В результаті український футбольний клуб «Зоря» дізнався своїх суперників на цій стадії змагань. Про це повідомляється у Твіттері УЄФА.

Кульку із «Зорею» тягнули з четвертого кошика. Спеціальне рішення УЄФА передбачає, що українські футбольні клуби не можуть зустрітися з російськими.

Суперниками зорі у групі G стануть такі футбольні клуби:

«Брага» (Португалія);

«Лестер» (Англія);

АЕК (Греція).

Матчі групового раунду Ліги Європи заплановані на:

перший тур — 22 жовтня;

другий тур — 29 жовтня;

третій тур — 5 листопада;

четвертий тур — 26 листопада

п’ятий тур — 3 грудня;

шостий тур — 10 грудня.

Ми потрапили не в групу смерті. Так, можна виділити лідера. Це «Лестер». Решта — команди одного рівня. Вважаю, буде цікаво, — цитує голкіпера «Зорі» Микиту Шевченка офіційний сайт клубу.



Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді своїх суперників дізналися українські футбольні клуби «Динамо» та «Шахтар».