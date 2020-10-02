«Зоря» потрапила до складної групи в Лізі Європи

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Відбулося жеребкування «Ліги Європи», фото: Metaratings
«Зоря» потрапила до складної групи в Лізі Європиhttps://racurs.ua/ua/n144625-zorya-potrapyla-do-skladnoyi-grupy-v-lizi-ievropy.htmlРакурс
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2020/21 відбулося сьогодні, 2 жовтня, у швейцарському Нйоні.
В результаті український футбольний клуб «Зоря» дізнався своїх суперників на цій стадії змагань. Про це повідомляється у Твіттері УЄФА.
Кульку із «Зорею» тягнули з четвертого кошика. Спеціальне рішення УЄФА передбачає, що українські футбольні клуби не можуть зустрітися з російськими.
Суперниками зорі у групі G стануть такі футбольні клуби:
- «Брага» (Португалія);
- «Лестер» (Англія);
- АЕК (Греція).
Матчі групового раунду Ліги Європи заплановані на:
- перший тур — 22 жовтня;
- другий тур — 29 жовтня;
- третій тур — 5 листопада;
- четвертий тур — 26 листопада
- п’ятий тур — 3 грудня;
- шостий тур — 10 грудня.
Ми потрапили не в групу смерті. Так, можна виділити лідера. Це «Лестер». Решта — команди одного рівня. Вважаю, буде цікаво, — цитує голкіпера «Зорі» Микиту Шевченка офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді своїх суперників дізналися українські футбольні клуби «Динамо» та «Шахтар».
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