Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
На сході України 3 жовтня дощитиме, фото:

Дощі та пожежна небезпека на сході — погода в Україні на 3 жовтня (КАРТА)

2 жов 2020, 19:42
999

Погода в Україні 3 жовтня очікується з дощами у східних та частині центральних областей та мінливою хмарністю в решті регіонів.

Крім того, у східних областях та більшості районів Одеської області утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 9−13° (на півдні — до 15°), вдень — 18−23°.

Погода в Києві 3 жовтня очікується без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 20−22°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 3 жовтня теж буде без опадів. Вночі температура опуститься до 11−13°, вдень повітря прогріється до 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі очікується з дощами вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9−11°, вдень повітря прогріється до 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів. Вночі температура опуститься до 9−11°, вдень — підніметься до 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Україні на 3 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 3 жовтня буде досить неспокійним. Очікуються невеликі збурення, переважно в першій половині доби.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, у вересні в Києві погода відтворила температурний рекорд сторічної давнини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів