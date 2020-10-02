На сході України 3 жовтня дощитиме, фото:

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Погода в Україні 3 жовтня очікується з дощами у східних та частині центральних областей та мінливою хмарністю в решті регіонів.

Крім того, у східних областях та більшості районів Одеської області утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 9−13° (на півдні — до 15°), вдень — 18−23°.

Погода в Києві 3 жовтня очікується без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 20−22°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 3 жовтня теж буде без опадів. Вночі температура опуститься до 11−13°, вдень повітря прогріється до 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі очікується з дощами вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9−11°, вдень повітря прогріється до 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів. Вночі температура опуститься до 9−11°, вдень — підніметься до 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 жовтня буде досить неспокійним. Очікуються невеликі збурення, переважно в першій половині доби.

Нагадаємо, у вересні в Києві погода відтворила температурний рекорд сторічної давнини.