На востоке Украины 3 октября ожидаются дожди, фото:

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Погода в Украине 3 октября ожидается с дождями в восточных и части центральных областей и переменной облачностью в других регионах.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Одесской области будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 9−13° (на юге — до 15°), днем — 18−23°.

Погода в Киеве 3 октября ожидается без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью градусники покажут 9−11°, днем — 20−22°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 3 октября тоже будет без осадков. Ночью температура опустится до 11−13°, днем воздух прогреется до 21−23°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается с дождями днем ​​и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до 9−11°, днем ​​воздух прогреется до 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с дождем ночью и без осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 10−12°, днем — 19−21°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков. Ночью температура опустится до 9−11°, днем — поднимется до 21−23°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 октября будет достаточно неспокойной. Ожидаются небольшие возмущения, преимущественно в первой половине суток.

Напомним, в сентябре в Киеве погода воспроизвела температурный рекорд столетней давности.