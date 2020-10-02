Температурный рекорд столетней давности воспроизвел Киев в сентябре

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Температурный рекорд. Фото: Pixabay
Температурный рекорд столетней давности воспроизвел Киев в сентябреhttps://racurs.ua/n144597-temperaturnyy-rekord-stoletney-davnosti-vosproizvel-kiev-v-sentyabre.htmlРакурс
Погода в Киеве в первый месяц осени этого года была чрезвычайно теплой. За весь месяц в столице зафиксировали только пять по-настоящему осенних дней, когда температура воздуха была близка к метеорологичной осени.
Среднесуточная температура в столице оставалась стабильно выше, чем +15° тепла. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Согласно наблюдениям обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в столице составила +18,4°, что выше климатической нормы для города в это время года аж на 4,5°. Последний раз такие высокие температуры в сентябре наблюдались в 1909 году.
Еще одной уникальной особенностью первого осеннего месяца этого года стала рекордная температура воздуха, которую зафиксировали 1 сентября. Тогда столица прогрелась до +34,7°. Холоднее всего в сентябре было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +6,9°.
После выпадения 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы, в столице четвертый месяц подряд фиксируют мало осадков.
Напомним, ранее мы сообщали 1 сентября в Киеве ночь оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений климатологов. Температура не опустилась ниже 21,9°. Предыдущее рекордное значение 2004 года — +18,9° — превысили аж на 3,0°.
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