Температурный рекорд столетней давности воспроизвел Киев в сентябре

Температурный рекорд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144597-temperaturnyy-rekord-stoletney-davnosti-vosproizvel-kiev-v-sentyabre.html

Ракурс

Погода в Киеве в первый месяц осени этого года была чрезвычайно теплой. За весь месяц в столице зафиксировали только пять по-настоящему осенних дней, когда температура воздуха была близка к метеорологичной осени.

Среднесуточная температура в столице оставалась стабильно выше, чем +15° тепла. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в столице составила +18,4°, что выше климатической нормы для города в это время года аж на 4,5°. Последний раз такие высокие температуры в сентябре наблюдались в 1909 году.

Еще одной уникальной особенностью первого осеннего месяца этого года стала рекордная температура воздуха, которую зафиксировали 1 сентября. Тогда столица прогрелась до +34,7°. Холоднее всего в сентябре было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +6,9°.

После выпадения 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы, в столице четвертый месяц подряд фиксируют мало осадков.

Напомним, ранее мы сообщали 1 сентября в Киеве ночь оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений климатологов. Температура не опустилась ниже 21,9°. Предыдущее рекордное значение 2004 года — +18,9° — превысили аж на 3,0°.