Температурний рекорд сторічної давнини відтворив Київ у вересні

Температурний рекорд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144597-temperaturnyy-rekord-storichnoyi-davnyny-vidtvoryv-kyyiv-u-veresni.html

Ракурс

Погода у Києві у перший місяць осені цього року була надзвичайно теплою. За весь місяць у столиці зафіксували лише п’ять по-справжньому осінніх днів, коли температура повітря була близькою до метеорологічної осені.

Середньодобова температура у столиці залишалася стабільно вищою, ніж +15° тепла. Про це повідомляє прес-служба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Згідно зі спостереженнями обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у столиці становила +18,4°, що вище кліматичної норми для міста у цю пору року аж на 4,5°. Останнього разу такі високі температури у вересні спостерігалися у 1909 році.

Ще однією унікальною особливістю першого осіннього місяця цього року була рекордна температура повітря, яку зафіксували 1 вересня. Тоді столиця прогрілася до +34,7°. Найхолодніше у вересні було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +6,9°.

Після випадіння 31 мм опадів, що становить дві третини кліматичної норми, у столиці четвертий місяць поспіль скупий на опади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, 1 вересня у Києві ніч виявилася найтеплішою за 140 років спостережень кліматологів. Температура не опустилася нижче +21,9°. Попереднє рекордне значення 2004 року — +18,9° — перевищено аж на 3,0°.