1 вересня у Києві виявилося найтеплішим за 140 років — погода в Україні

https://racurs.ua/ua/n143245-novyy-temperaturnyy-rekord-vstanovleno-1-veresnya-u-kyievi.html

Ракурс

Новий температурний рекорд встановлено 1 вересня у Києві — ніч на перший день осені у столиці виявилася найтеплішою за 140 років спостережень кліматологів.

Температура не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року — +18,9°С — перевищено аж на 3,0°С, — повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Також кліматологи підвели погодні підсумки серпня, який у Києві виявився досить теплим та сухим. Середньомісячна температура повітря серпня у Києві склала +21,4°С, що на 2,8°С перевищує кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 15 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +11,0°С, а найспекотніше — 20 серпня. Тоді максимальна температура після полудня піднялась до +34,1°С і встановила літній рекорд, — зазначили кліматологи.

Загалом у серпні було дев’ять днів з температурою вище +30°С. Опадів у столиці останнього місяця літа випало 45% кліматичної норми.