Новый температурный рекорд установлен 1 сентября в Киеве

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Ракурс

Новый температурный рекорд установлен 1 сентября в Киеве — ночь на первый день осени в столице оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений климатологов.

Температура не опустилась ниже 21,9°С. Предыдущее рекордное значение 2004 года —+18,9°С — превышено на 3 °C, — сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Также климатологи подвели погодные итоги августа, который в Киеве оказался достаточно теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°С, что на 2,8°С превышает климатическую норму.

Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +11°C, а жарче всего — 20 августа. Тогда максимальная температура после полудня поднялась до +34,1°С и установила летний рекорд, — отметили климатологи.

Всего в августе было девять дней с температурой выше 30 °C. Осадков в столице за последний месяц лета выпало лишь 45% климатической нормы.