Рішення щодо санкцій проти Лукашенка ухвалив ЄС

https://racurs.ua/ua/n144596-rishennya-schodo-sankciy-proty-lukashenka-uhvalyv-ies.html

Ракурс

Олександр Лукашенко наразі не потрапив під санкції Європейського Союзу. Таке рішення щодо самопроголошеного президента Білорусі ухвалили пізно ввечері 1 жовтня у ЄС.

Водночас обмежувальні заходи запровадять проти білоруських чиновників. На цей крок Брюссель пішов після довгого раунду переговорів з Кіпром, який блокував рішення щодо санкцій проти Мінська, наполягаючи на «вирішенні» питання з Анкарою. Про це пише The Guardian.

Олександра Лукашенка немає в нинішньому списку. Але ми стежитимемо за розвитком ситуації — сказав президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту Євросоюзу.

Як вказують європейські дипломати, Лукашенка можуть внести у чорний список пізніше, якщо він відмовиться піти на перемовини з опозицією.

Раніше лідери ЄС відкрили шлях до запровадження санкцій проти високопосадовців режиму Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

Нагадаємо, Кіпр впродовж кількох тижнів відмовлявся погоджувати санкції проти Білорусі, якщо інші держави-члени не погодяться розширити чорний список проти Туреччини через її розвідку природного газу у Східному Середземномор’ї.

Як раніше повідомляв «Ракурс», легітимність Лукашенка не визнали Євросоюз, США та Велика Британія.