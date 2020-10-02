Введут ли санкции против Лукашенко, рассказали в ЕС — протесты в Беларуси

https://racurs.ua/n144596-reshenie-o-sankciyah-protiv-lukashenko-prinyal-es.html

Ракурс

Александр Лукашенко пока не попал под санкции Европейского Союза. Такое решение о самопровозглашенном президенте Беларуси приняли поздно вечером 1 октября в ЕС.

В то же время ограничительные меры введут против чиновников Лукашенко. На этот шаг Брюссель пошел после долгого раунда переговоров с Кипром, который блокировал решение о санкциях против Минска, настаивая на «решении» вопроса с Анкарой. Об этом пишет The Guardian.

Александра Лукашенко нет в нынешнем списке. Но мы будем следить за развитием ситуации, — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита Евросоюза.

Как указывают европейские дипломаты, Лукашенко могут внести в черный список позже, если он откажется пойти на переговоры с оппозицией.

Ранее лидеры ЕС открыли путь к введению санкций против чиновников режима Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.

Напомним, Кипр в течение нескольких недель отказывался согласовывать санкции против Беларуси, если другие государства-члены не согласятся расширить черный список против Турции за ее разведку природного газа в Восточном Средиземноморье.

Как ранее сообщал «Ракурс», легитимность президента Беларуси Лукашенко не признали Европейский Союз, США и Британия.