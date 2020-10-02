Суммы компенсаций жертвам пожаров на Луганщине назвал Шмыгаль. Фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/n144595-summy-kompensaciy-jertvam-pojarov-na-luganschine-nazval-shmygal.html

Ракурс

Пожары в Луганской унесли жизни уже девять человек. Десятки человек травмированы, сотни — остались без крыши над головой. Власти обещают помочь жертвам стихии и оказать денежную компенсацию.

Сумма компенсаций составит от 20 тыс. грн до 300 тыс. грн. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Луганской области.

По его словам, 20 тыс. грн компенсации получат те лица, у которых огонь повредил хозяйство. По 50 тыс. грн выплатят за частичное повреждение дома.

Семьи, члены которых погибли в результате пожара, получат по 200 тыс. грн. За полностью уничтоженный огнем дом государство заплатит 300 тыс. грн.

Шмыгаль добавил, что деньги для выплат компенсаций будут выделены из резервного фонда как только будут подсчитаны все убытки. По предварительным данным, в результате пожаров пострадали 250−300 домов.

Как писал «Ракурс», в результате пожара в Луганской области погибли девять человек, в больницы попали 17 пострадавших. 2 октября на место пожаров выехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.