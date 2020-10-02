Суми компенсацій жертвам пожеж на Луганщині назвав Шмигаль. Фото: Deutsche Welle

https://racurs.ua/ua/n144595-sumy-kompensaciy-jertvam-pojej-na-luganschyni-nazvav-shmygal.html

Ракурс

Пожежі на Луганщині забрали життя вже дев’ятьох осіб. Десятки людей травмовані, сотні — залишились без домівок. Влада обіцяє допомогти жертвам стихії та надати грошову компенсацію.

Сума компенсацій складатиме від 20 тис. грн до 300 тис. грн. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Луганській області.

За його словами, 20 тис. грн компенсації отримають ті особи, у яких вогонь пошкодив господарство. По 50 тис. грн виплатять за часткове пошкодження будинку.

Сім’ї, члени котрих загинули внаслідок пожежі, отримають по 200 тис. грн. За повністю знищений вогнем будинок держава заплатить 300 тис. грн.

Шмигаль додав, що гроші для виплат компенсацій будуть виділені з резервного фонду як тільки будуть підраховані усі збитки. За попередніми даними, внаслідок пожеж постраждали 250−300 будинків.

Як писав «Ракурс», внаслідок пожежі на Луганщині загинули дев’ятеро осіб, до лікарень потрапили 17 постраждалих. 2 жовтня на місце пожеж виїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.