Олександр Дубінський. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n144594-sluga-dubinskyy-pracuvav-na-otochennya-yanukovycha-vygaduuchy-feyky-pro-maydan-zmi.html

Ракурс

Олександр Дубінський, народний депутат від «Слуги народу» та колишній телеведучий, під час Революції Гідності створював фейки проти Майдану на замовлення оточення екс-президента Віктора Януковича.

За сприянням колишнього міністра доходів Олександра Клименка, Дубінський створив план з 20 заходів, серед яких були вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування. Про це йдеться у розслідуванні Bihus. Info.





У листуваннях, що датовані груднем 2013 — лютим 2014 років, Олександр Дубінський та глава холдингу «Весті» Ольга Семченко, що за сумісництвом є цивільною дружиною ексміністра Клименка, обговорюють ідею Дубінського привезти повій на Майдан.

За допомогою підконтрольних міліціонерів Дубінський пропонував доставити повій на Хрещатик та розповісти їм, що саме потрібно говорити журналістам з програми «Гроші», яку продюсував нардеп. Журналісти мали зняти прихованою камерою відео, яке згодом розповсюдили в Інтернеті з тегами повії та Майдан. Згодом міліція повинна була нібито «накрити» діяльність повій та звинуватити революцію у тому, що центр столиці перетворився на публічний будинок.

Вже згодом після обговорення цього плану у листуванні підоспіла його реалізація. Відповідне відео з прихованої камери було опубліковано у 26 грудня 2013 року на YouTube-каналі «Ярослава Небесная», на якому тодішня журналістка програми «Гроші» Ярослава Коба розпитує жінок про надання секс-послуг, а вони охоче розповідають їй про те, як «обслуговують» саме майданівців.

Посилання на це відео журналістка опублікувала на своїй сторінці з підписом, який затвердили у листуванні, а згодом відповідне відео з’явилося й у самого Дубінського. Вже наступного дня у газеті «Вести» вийшов матеріал з назвою «Проститутки с Окружной перебрались на Майдан», а силовики колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка показово «закрили» нібито бордель для майданівців.

Також нардеп Дубінський пропонував за допомогою фотошопу змінити номери автомобілів під елітним рестораном на номери тодішніх опозиціонерів Сергія Пашинського та Андрія Пишного і запустити сюжет про Віталія Кличка, який нібито літає до Москви.

За свої фейки Дубінський мав отримати приблизно 500 тис. дол. та майже 100 тис. дол. на непередбачувані витрати."Розслідування" про Кличка оцінили у 25 тис. дол. за кожну серію, а сюжет для новин на «1+1» мав коштувати 7,5 тис. дол.

Сам Дубінський відреагував на розслідування журналістів вкрай негативно та звинуватив журналістів у тому, що вони розгорнули інформаційну кампанію проти нього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський та Вадим Рабіновіч однаково прокоментували вибори у Білорусі. Нардепи зійшлися в думках щодо події настільки сильно, що їх тексти виявилися абсолютно ідентичними. Обидва нардепи підтримали насильство щодо протестуючих з боку влади Білорусі та заявили, що закон повинен бути один для всіх.