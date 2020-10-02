Александр Дубинский. Фото: Гордон

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Александр Дубинский, народный депутат от «Слуги народа» и бывший телеведущий, во время Революции Достоинства создавал фейки против Майдана по заказу окружения экс-президента Виктора Януковича.

При содействии бывшего министра доходов Александра Клименко, Дубинский создал план из 20 мероприятий, среди которых были вбросы, фейковые ролики и псевдорасследования. Об этом говорится в расследовании Bihus. Info.





В переписках, датированные декабрем 2013 — февралем 2014 годов, Александр Дубинский и глава холдинга «Вести» Ольга Семченко, которая по совместительству является гражданской женой эксминистра Клименко, обсуждают идею Дубинского привезти проституток на Майдан.

С помощью подконтрольных милиционеров Дубинский предлагал доставить проституток на Крещатик и рассказать им, что нужно говорить журналистам программы «Гроші», которую продюсировал нардеп. Журналисты должны были снять скрытой камерой видео, которое впоследствии распространили в Интернете с тегами проститутки и Майдан. Впоследствии милиция должна была якобы «накрыть» деятельность проституток и обвинить революцию в том, что центр столицы превратился в публичный дом.

Уже вскоре после обсуждения этого плана в переписке подоспела его реализация. Соответствующее видео, снятое скрытой камерой, опубликовали 26 декабря 2013 года на YouTube-канале «Ярослава Небесная», на котором тогдашняя журналистка программы «Гроші» Ярослава Коба расспрашивает женщин о предоставлении секс-услуг, а они охотно рассказывают ей о том, как «обслуживают» именно майдановцев.

Ссылка на это видео журналистка опубликовала на своей странице с подписью, которую предварительно утвердили в переписке, а затем соответствующее видео появилось и у самого Дубинского.

Уже на следующий день в газете «Вести» вышел материал под названием «Проститутки с Окружной перебрались на Майдан», а силовики бывшего министра внутренних дел Захарченко показательно «закрыли» якобы бордель для майдановцев.

Также нардеп Дубинский предлагал с помощью фотошопа изменить номера автомобилей под элитным рестораном на номера тогдашних оппозиционеров Сергея Пашинского и Андрея Пышного и запустить сюжет про Виталия Кличко, который якобы летает в Москву.

За свои фейки Дубинский должен был получить около 500 тыс. долл. и 100 тыс. долл. на непредвиденные расходы. «Расследование» о Кличко оценили в 25 тыс. долл. за каждую серию, а сюжет для новостей на «1+1» должен был стоить 7,5 тыс. долл.

Сам Дубинский отреагировал на расследование журналистов крайне негативно и обвинил их в том, что они развернули информационную кампанию против него.



Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский и Вадим Рабинович одинаково прокомментировали выборы в Беларуси. Нардепы сошлись во мнениях относительно события настолько сильно, что их тексты оказались абсолютно идентичными. Оба нардепа поддержали насилие в отношении протестующих со стороны властей Беларуси и заявили, что закон должен быть один для всех.