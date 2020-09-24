Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца, фото: Tut.by

https://racurs.ua/n144269-lukashenko-ili-oppoziciya-kogo-podderjivaut-ukraincy-rasskazali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже больше месяца.

Социологи опросили украинцев, чтобы узнать, кого они поддерживают в ситуации, которая сложилась в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Киевского международного института социологии.

Большинство опрошенных (45,3%) больше поддерживают белорусских протестующих.

Александра Лукашенко, который официально объявлен победителем президентских выборов в Беларуси, поддерживают 31,3% опрошенных. 23,4% не смогли или отказались отвечать на этот вопрос.

Относительно регионального распределения, белорусских оппозиционеров больше поддерживают на западе и в центре Украины (58,5% и 50,6% соответственно), в то время как Лукашенко — на юге (42% опрошенных) и востоке (44,9% респондентов).

В разрезе украинских электоральных предпочтений, больше всего Лукашенко поддерживают избиратели:

кандидата в президенты Юрия Бойко (71,4%);

«Партии Шария» (71,2%);

ОПЗЖ (66,8%).

Наибольшая поддержка белорусской оппозиции среди избирателей:

пятого президента Петра Порошенко (81,1%);

партии «Европейская солидарность» (80,1%);

кандидата в президенты Анатолия Гриценко (55,4%)

партии «Сила и Честь» (54,5%);

«Батькивщины» (52,1%);

президента Владимира Зеленского (49,2%).

Опрос методом телефонного интервью проводился в период с 12 по 16 сентября 2020 года, в нем приняли участие 2 тыс. человек.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их официальным победителем был провозглашен Лукашенко. Участники массовых акций протеста считают настоящим победителем выборов оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

23 сентября, без предварительных анонсов и приглашений, состоялась инаугурация Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение инаугурации Лукашенко не означает признания его легитимным главой Беларуси.