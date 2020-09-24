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Ракурс
Протесты в Беларуси продолжаются больше месяца, фото: Tut.by

Лукашенко или оппозиция — кого поддерживают украинцы, рассказали социологи (ИНФОГРАФИКА)

24 сен 2020, 16:04
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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже больше месяца.

Социологи опросили украинцев, чтобы узнать, кого они поддерживают в ситуации, которая сложилась в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Киевского международного института социологии.

Большинство опрошенных (45,3%) больше поддерживают белорусских протестующих.

Александра Лукашенко, который официально объявлен победителем президентских выборов в Беларуси, поддерживают 31,3% опрошенных. 23,4% не смогли или отказались отвечать на этот вопрос.

Кого поддерживают украинцы, инфографика: КМИС

Относительно регионального распределения, белорусских оппозиционеров больше поддерживают на западе и в центре Украины (58,5% и 50,6% соответственно), в то время как Лукашенко — на юге (42% опрошенных) и востоке (44,9% респондентов).

В разрезе украинских электоральных предпочтений, больше всего Лукашенко поддерживают избиратели:

  • кандидата в президенты Юрия Бойко (71,4%);
  • «Партии Шария» (71,2%);
  • ОПЗЖ (66,8%).

Наибольшая поддержка белорусской оппозиции среди избирателей:

  • пятого президента Петра Порошенко (81,1%);
  • партии «Европейская солидарность» (80,1%);
  • кандидата в президенты Анатолия Гриценко (55,4%)
  • партии «Сила и Честь» (54,5%);
  • «Батькивщины» (52,1%);
  • президента Владимира Зеленского (49,2%).

Кого поддерживают украинцы в контексте партийных и президентских предпочтений, инфографика: КМИС

Опрос методом телефонного интервью проводился в период с 12 по 16 сентября 2020 года, в нем приняли участие 2 тыс. человек.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их официальным победителем был провозглашен Лукашенко. Участники массовых акций протеста считают настоящим победителем выборов оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.


23 сентября, без предварительных анонсов и приглашений, состоялась инаугурация Лукашенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение инаугурации Лукашенко не означает признания его легитимным главой Беларуси.

Источник: Ракурс


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