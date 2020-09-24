Коронавирус может вызвать болезнь Паркинсона. Фото: nato.int

https://racurs.ua/n144268-koronavirus-mojet-vyzvat-bolezn-parkinsona-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 может стать причиной болезни Паркинсона.

В Израиле мужчине диагностировали болезнь Паркинсона вскоре после обнаружения коронавируса. Этим пациентом стал 45-летний мужчина из города Ашдод. Больной попал в университетскую больницу Самсон Ассута Ашдод, у него были типичные симптомы коронавируса — потеря запаха, сухой кашель и боль в мышцах. Об этом сообщается в журнале The Lancet Neurology.

После положительного результата на COVID-19 человек пролежал в клинике три недели до выздоровления. Больной заметил, что стал медленнее писать, а руки стали дрожать. Через два месяца его госпитализировали в отделение неврологии, где он прошел несколько тестов. Мужчине диагностировали паркинсонизм — любое заболевание, что вызывает двигательные нарушения, похожие на болезнь Паркинсона. С тех пор у больного уже нечитаемый почерк, правый бок его тела сильно дрожит.

Пока исследователи не могут утверждать то, что именно коронавирус стал причиной болезни Паркинсона. Они предполагают, что у пациента был генетический состав, который привел его к паркинсонизму в результате заболевания COVID-19. Возможно, что на это повлияли и различные другие факторы, которые связаны с инфекцией.

Напомним, американские ученые установили, что статины (препараты, которые применяются для уменьшения уровня холестерина в крови) способны снижать риск тяжелого течения COVID-19.