Коронавірус може викликати хворобу Паркінсона. Фото: nato.int

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може стати причиною хвороби Паркінсона.

В Ізраїлі чоловікові діагностували хворобу Паркінсона незабаром після виявлення коронавірусу. Цим пацієнтом став 45-річний чоловік з міста Ашдод. Хворий потрапив в університетську лікарню Самсон Ассута Ашдод, у нього були типові симптоми коронавірусу — втрата нюху, сухий кашель і біль у м’язах. Про це повідомляється в журналі The Lancet Neurology.

Після позитивного результату на COVID-19 чоловік пролежав у клініці три тижні до одужання. Хворий помітив, що став повільніше писати, а руки стали тремтіти. Через два місяці його госпіталізували у відділення неврології, де він пройшов кілька тестів. Чоловікові діагностували паркінсонізм — будь-яке захворювання, що викликає рухові порушення, схожі на хворобу Паркінсона. З того часу у хворого вже нечитабельний почерк, правий бік його тіла сильно тремтить.

Наразі дослідники не можуть стверджувати, що саме коронавірус став причиною хвороби Паркінсона. Вони припускають, що у пацієнта був генетичний склад, який призвів його до паркінсонізму в результаті захворювання COVID-19. Можливо, що на це вплинули й різні інші фактори, які пов’язані з інфекцією.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що статини (препарати, які застосовуються для зменшення рівня холестерину в крові) здатні знижувати ризик важкого перебігу COVID-19.