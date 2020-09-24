Протести в Білорусі тривають понад місяць, фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n144269-lukashenko-chy-opozyciya-kogo-pidtrymuut-ukrayinci-rozpovily-sociology-infografika.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад місяць.

Соціологи опитали українців, щоб дізнатися, кого вони підтримують у ситуації, котра склалася в Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Київського міжнародного інституту соціології.

Більшість опитаних (45,3%) підтримують білоруських протестувальників.

Олександра Лукашенка, якого офіційно оголосили переможцем президентських виборів у Білорусі, підтримують 31,3% опитаних. 23,4% не змогли або відмовилися відповідати на це питання.

Щодо регіонального розподілу, то білоруських опозиціонерів більше підтримують на заході та в центрі України (58,5% і 50,6% відповідно), в той час як Лукашенка — на півдні (42% опитаних) та сході (44,9% респондентів).

В розрізі українських електоральних уподобань, найбільше Лукашенка підтримують виборці:

кандидата в президенти Юрія Бойка (71,4%);

«Партії Шарія» (71,2%);

ОПЗЖ (66,8%).

Найбільша підтримка білоруської опозиції серед виборців:

п’ятого президента Петра Порошенка (81,1%);

партії «Європейська солідарність» (80,1%);

кандидата в президенти Анатолія Гриценка (55,4%);

партії «Сила і Честь» (54,5%);

«Батьківщини» (52,1%);

президента Володимира Зеленського (49,2%).

Опитування методом телефонного інтерв’ю проводилося в період з 12 до 16 вересня 2020 року, у ньому взяли участь 2 тис. осіб.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх офіційним переможцем було проголошено Лукашенка. Учасники масових акцій протесту вважають справжнім переможцем виборів опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

23 вересня, без попередніх анонсів та запрошень, відбулася інавгурація Лукашенка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення інавгурації Лукашенка не означає визнання його легітимним главою Білорусі.