Распространенное опасение относительно медицинских масок опровергли ученые

Медицинские маски активно используются в условиях пандемии коронавируса, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, привела к значительному росту использования медицинских масок.

В то же время распространяется немало опасений относительно возможных побочных эффектов частого использования масок. Одно из них опровергли американские ученые, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на Американское торакальное общество.

Проведенные учеными исследования опровергли утверждение о том, что ношение масок может привести к отравлению углекислым газом из-за задержки ими CO2.

Ученые исследовали газообмен, то есть изменение уровня кислорода и углекислого газа у здоровых людей, а также у лиц с хронической обструктивной болезнью легких до и во время использования хирургических масок.

Оказалось, что влияние использования масок на газообмен было минимальным даже у людей с очень тяжелыми нарушениями функции легких.

Что касается ощущения одышки, которое могут испытывать некоторые здоровые люди, то, по словам ученых оно не обязательно означает изменения в газообмене.

Оно, скорее всего, возникает из-за ограничений потока воздуха маской, особенно когда требуется более активная вентиляция (при физической нагрузке), — отмечают исследователи.

Например, ощущение одышки может возникать во время оживленного движения под гору. Также причиной может быть чрезмерно плотная маска.

Решение — просто замедлиться или снять маску, если вы находитесь на безопасном расстоянии от других людей, — говорится в статье.

Напомним, в Бразилии недавно неординарным способом призвали правильно носить маски.