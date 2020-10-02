В IKEA провели расследование после обвинений в использовании незаконно срубленных карпатских буков

В июне IKEA обвинили в использовании незаконно срубленных карпатских буков

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IKEA, крупнейший в мире производитель мебели из Швеции, заказала проведение независимого аудита после появления в июне обвинений от расследователей британской неправительственной организации Earthsight в незаконной вырубке части закарпатских буков для ее продукции.

Результаты расследования не обнаружили признаков попадания в цепи поставки IKEA незаконно заготовленной древесины, сообщает «BBC Украина».

«Результаты расследования третьей стороны при содействии Legallis LLC, которое предусматривало посещение лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства, не выявили каких-либо признаков того, что в наши цепи поставки попала незаконно заготовленная древесина», — отмечают в IKEA.

В Earthsight заявляли, что нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве, расположенном в поселке Великий Бычков на Закарпатье, которому местное лесничество незаконно выдало лицензии на «санитарные вырубки».

Расследователи также утверждали, что вырубки происходят в период размножения животных, когда заготовка леса запрещена, а также существенно превышаются лимиты вырубки.

В IKEA подчеркивают, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных вырубках в течение сезона тишины.

В компании также заявили, что поддерживают действия, направленные на решение проблемы противоречивого законодательства.

Напомним, древесина, о которой говорилось в расследовании Earthsight, используется при изготовлении популярных складных стульев Terje, продающихся во всем мире.