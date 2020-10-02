В IKEA провели розслідування після звинувачень у використанні незаконно зрубаних карпатських буків

У червні IKEA звинуватили у використанні незаконно зрубаних карпатських буків

https://racurs.ua/ua/n144622-v-ikea-provely-rozsliduvannya-pislya-zvynuvachen-u-vykorystanni-nezakonno-zrubanyh-karpatskyh-bukiv.html

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IKEA, найбільший у світі виробник меблів зі Швеції, замовила проведення незалежного аудиту після появи в червні звинувачень від розслідувачів британської неурядової організації Earthsight у незаконному вирубанні частини закарпатських буків для її продукції.

Результати розслідування не виявили ознак потрапляння до ланцюгів поставки IKEA незаконно заготовленої деревини, повідомляє «BBC Україна».

Результати розслідування третьої сторони за сприяння Legallis LLC, яке передбачало відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що до нашого ланцюга постачання потрапила незаконно заготовлена деревина, — наголошують в IKEA.

В Earthsight заявляли, що нелегальні вирубки нібито ведуться у лісомисливському господарстві, розташованому в селищі Великий Бичків на Закарпатті, якому місцеве лісництво незаконно видало ліцензії на «санітарні вирубки».

Розслідувачі також стверджували, що вирубки відбуваються у період розмноження тварин, коли заготівля лісу заборонена, а також суттєво перевищуються ліміти вирубки.

В IKEA наголошують, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні вирубки протягом сезону тиші.

У компанії також заявили, що підтримують дії, спрямовані на вирішення проблеми суперечливого законодавства.

Нагадаємо, деревина, про яку йшлося у розслідуванні Earthsight, використовується при виготовленні популярних складних стільців Terje, які продаються у всьому світі.