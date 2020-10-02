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У дворі ВАКС пролунав вибух, фото: ВАКС
Вибух пролунав у дворі Антикорупційного суду (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144621-vybuh-prolunav-u-dvori-antykorupciynogo-sudu-foto.htmlРакурс
Вибух пролунав в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у Києві.
В результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
Зазначається, що, за попередніми даними, міг здетонувати невідомий вибуховий пристрій.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини цього інциденту.
У ВАКС цей інцидент розцінюють як втручання у діяльність суду в небезпечний для здоров’я і життя спосіб і вже звернулися до Вищої ради правосуддя та генпрокурора з проханням вжити заходи реагування.
Водночас у ВАКС зазначають, що продовжують працювати у штатному режимі.
Нагадаємо, свій перший тюремний вирок ВАКС ухвалив 15 червня 2020 року, відправивши на п’ять років за ґрати звинуваченого в хабарництві депутата Київської облради.
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