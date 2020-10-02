У дворі ВАКС пролунав вибух, фото: ВАКС

https://racurs.ua/ua/n144621-vybuh-prolunav-u-dvori-antykorupciynogo-sudu-foto.html

Ракурс

Вибух пролунав в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у Києві.

В результаті вибуху було пошкоджено фасад будівлі. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Зазначається, що, за попередніми даними, міг здетонувати невідомий вибуховий пристрій.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини цього інциденту.

У ВАКС цей інцидент розцінюють як втручання у діяльність суду в небезпечний для здоров’я і життя спосіб і вже звернулися до Вищої ради правосуддя та генпрокурора з проханням вжити заходи реагування.

Водночас у ВАКС зазначають, що продовжують працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, свій перший тюремний вирок ВАКС ухвалив 15 червня 2020 року, відправивши на п’ять років за ґрати звинуваченого в хабарництві депутата Київської облради.