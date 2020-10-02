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Ракурс
Во дворе ВАКС прогремел взрыв, фото: ВАКС

Взрыв прогремел во дворе Антикоррупционного суда (ФОТО)

2 окт 2020, 17:41
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Взрыв прогремел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Киеве.

В результате взрыва был поврежден фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что, по предварительным данным, могло сдетонировать неизвестное взрывное устройство.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого инцидента.

В ВАКС этот инцидент расценивают как вмешательство в деятельность суда в опасный для здоровья и жизни способ и уже обратились в Высший совет правосудия и к генпрокурору с просьбой принять меры реагирования.

В то же время в ВАКС отмечают, что продолжают работать в штатном режиме.

Во дворе ВАКС прогремел взрыв, фото: ВАКС

Во дворе ВАКС прогремел взрыв, фото: ВАКС


Во дворе ВАКС прогремел взрыв, фото: ВАКС

Напомним, свой первый тюремный приговор ВАКС вынес 15 июня 2020 года, отправив на пять лет за решетку обвиняемого во взяточничестве депутата Киевского облсовета.

Источник: Ракурс


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