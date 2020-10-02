Большие дозы чернобыльской радиации обнаружили в грибах в Германии

Большие дозы чернобыльской радиации обнаружили в грибах Германии. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144620-bolshie-dozy-chernobylskoy-radiacii-obnarujili-v-gribah-v-germanii.html

Ракурс

Радиоактивное загрязнение, спровоцированное аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, до сих пор ощутимо в Германии. Большие дозы радиоактивных изотопов до сих пор обнаруживают в грибах и организме диких животных.

В ходе исследований было выявлено, что в Баварии и вблизи Альп присутствуют высокие показатели содержания цезия-137 в дикорастущих грибах. Об этом говорится в отчете Федерального управления по радиационной защите (BfS).

Согласно исследованию, цезием-137 до сих пор заражены некоторые виды грибов и диких животных. Прежде всего это касается ежовика желтого, польского гриба и лисички трубковидной. Некоторые из перечисленных видов, которых собрали вблизи Баварского леса в 2019 году, имели максимальное значение 4 тыс. беккерелей цезия на килограмм.

К слову, запрещено продавать продукцию, в которой уровень цезия-137 составляет 600 беккерелей.

Исследование также выявило до 1 тыс. 600 беккерелей на килограмм в организме некоторых диких пушных животных, а у дикого кабана — более 600 беккерелей. Значительные показатели были также в мясе косули и благородного оленя.

Федеральное управление рекомендует людям, которые собирают грибы и охотятся, не употреблять продукты из этих районов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили два источника радиации. Уровень их излучения составляет 500−600 мкЗв/ч и 480 мкЗв/ч.