Великі дози чорнобильської радіації виявили у грибах в Німеччині

Великі дози чорнобильської радіації виявили у грибах Німеччини. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144620-velyki-dozy-chornobylskoyi-radiaciyi-vyyavyly-u-grybah-v-nimechchyni.html

Ракурс

Радіоактивне забруднення, яке спровокувала аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році, досі відчутне у Німеччині. Великі дози радіоактивних ізотопів досі виявляють в грибах та організмі диких тварин.

Під час досліджень було виявлено, що в Баварії та поблизу Альп присутні високі показники вмісту ізотопів цезію-137 у дикорослих грибах. Про це йдеться у звіті Федерального управління з радіаційного захисту (BfS).

Згідно з дослідженням, цезієм-137 досі заражені деякі види грибів та диких тварин. Перш за все це стосується їжовика жовтуватого, польського гриба та лисички трубковидної. Деякі з перелічених видів, яких зібрали поблизу Баварського лісу у 2019 році, мали максимальне значення 4 тис. бекерелів цезію на кілограм.

До слова, заборонено продавати продукцію у якої рівень цезію-137 складає 600 бекерелів.

Дослідження також виявило до 1 тис. 600 бекерелів на кілограм в організмі деяких диких хутрових тварин, а в дикого кабана — більш ніж 600 бекерелів. Значні показники були також у м’ясі косулі та благородного оленя.

Федеральне управління рекомендує людям, які збирають гриби і полюють, не вживати продукти з цих районів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві виявили два джерела радіації. Рівень їх випромінювання становить 500−600 мкЗв/год і 480 мкЗв/год.