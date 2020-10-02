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Ракурс
Партия «Справедливость» вырвалась в лидеры в Ирпене. Фото: БукИнфо

В Ирпене партия «Движение Валентина Наливайченко «Справедливость» уверенно выходит на вторую позицию

2 окт 2020, 17:24
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Внимание СМИ приковано к рейтингам крупных политических проектов. Их лидеры уверенно подсчитывают количество мандатов в советах общин. Однако жизнь готовит сюрпризы.

В городе Ирпене (Киевская область) лидерами избирательной гонки стали неизвестные широкой общественности партии. На первом месте проект «Новые лица». Его успех можно объяснить — эта локальная партия работает в городе уже много лет, мэр и все местные чиновники в ее рядах. Главным сюрпризом стал успех партии «Движение Валентина Наливайченко «Справедливость» — свою активную кампанию они начали лишь месяц назад.

На сегодняшний день, согласно опросу, проведенному в Telegram-канале «Ирпень типичный», среди местных жителей партия «Справедливость» уверенно вышла на второе место. С результатом вдвое лучшим, чем у «Европейской солидарности» или «Слуги народа».

Прокомментировать события мы попросили Николая Бабича.


Ситуация характерна для местных выборов, здесь не срабатывают яркие политические бренды, люди видят своего кандидата близко. Выбирают людей, известных в регионе — тех, кто показал свою способность эффективно работать в общине. Наверное, команда партии «Движение Валентина Наливайченко «Справедливость» объединила в себе людей, известных и авторитетных для жителей Ирпеня, — отметил Бабич.


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