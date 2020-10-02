Партия «Справедливость» вырвалась в лидеры в Ирпене. Фото: БукИнфо

https://racurs.ua/n144617-irpen.html

Ракурс

Внимание СМИ приковано к рейтингам крупных политических проектов. Их лидеры уверенно подсчитывают количество мандатов в советах общин. Однако жизнь готовит сюрпризы.

В городе Ирпене (Киевская область) лидерами избирательной гонки стали неизвестные широкой общественности партии. На первом месте проект «Новые лица». Его успех можно объяснить — эта локальная партия работает в городе уже много лет, мэр и все местные чиновники в ее рядах. Главным сюрпризом стал успех партии «Движение Валентина Наливайченко «Справедливость» — свою активную кампанию они начали лишь месяц назад.

На сегодняшний день, согласно опросу, проведенному в Telegram-канале «Ирпень типичный», среди местных жителей партия «Справедливость» уверенно вышла на второе место. С результатом вдвое лучшим, чем у «Европейской солидарности» или «Слуги народа».

Прокомментировать события мы попросили Николая Бабича.