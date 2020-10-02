Госизмена Януковича — Апелляционный суд огласил приговор

https://racurs.ua/n144619-gosizmena-yanukovicha-apellyacionnyy-sud-oglasil-prigovor.html

Ракурс

По делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России, Киевский апелляционный суд 2 октября огласил приговор. Служители Фемиды оставили вердикт суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов Януковича — без удовлетворения.

Защитник президента-беглеца Виталий Сердюк пообещал вскоре обжаловать это решение в Верховном суде.

Только что Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Януковичу за госизмену. Теперь окончательно: Янукович — вне закона. Он — преступник, открывший двери войне в Украине. Зэка ждет 13 лет тюрьмы, — написал в Фейсбуке бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко также добавил, что сегодняшнее решение суда — прецедент и предостережение для всех последующих глав государства. Кроме этого, экс-глава Генпрокуратуры поблагодарил бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также следователей и прокуроров, которые поддерживали сторону обвинения в судах.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинениям в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме более 98,5 тыс. грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество. Защита Януковича обжаловала приговор по делу о госизмене.