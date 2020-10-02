Держзрада Януковича — оголошено вирок Апеляційного суду — новини України

https://racurs.ua/ua/n144619-derjzrada-yanukovycha-apelyaciynyy-sud-ogolosyv-vyrok.html

Ракурс

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, який переховується в Росії, Київський апеляційний суд 2 жовтня оголосив вирок. Служителі Феміди залишили вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги адвокатів Януковича — без задоволення.

Захисник президента-втікача Віталій Сердюк пообіцяв незабаром оскаржити це рішення у Верховному суді.

Щойно Київський апеляційний суд залишив в силі вирок екс-президенту Януковичу за держзраду. Тепер остаточно: Янукович — поза законом. Він — злочинець, який відкрив двері війні в Україну. Зека чекає 13 років тюрми, — написав у Фейсбук колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко також додав, що сьогоднішнє рішення суду — прецедент і пересторога для всіх наступних керівників держави. Окрім цього, екс-глава Генпрокуратури подякував колишньому головному військовому прокурору Анатолію Матіосу, а також слідчим і прокурорам, які підтримували сторону обвинувачення в судах.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченнями у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі понад 98,5 тис. грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно. Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.