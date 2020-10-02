Новий стиль тисячолітніх наскельних малюнків виявили в Австралії. Фото: Australian Archaeology

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Археологи Австралії відкрили абсолютно новий стиль наскельного живопису. Досі вважалося, що на континенті є лише два стилі давнього мистецтва.

Новий стиль живопису вчені задокументували в дикій місцевості Арнемленд. Про це пише «Популярная механика».

Загалом в Австралії було виявлено понад 100 тис. наскальних доісторичних малюнків. За останнє десятиліття вчені виявили ще 87 скельних притулків, в яких малюнки розташовані незвично високо. У цих печерах знайшли 572 окремі твори. Глибина печер — понад 130 км.

Людські фігури часто зображуються разом з тваринами, — розповідає антрополог Поль Таконіт. — Ці відносини між тваринами і людьми, мабуть, займають центральне місце в посланні художників.

Повністю вивчення місцевості було закінчене у 2018 році, хоча вперше ці малюнки були виявлені ще в 2008 році. Під час дослідження вчені відразу ж помітили, що ці незвичайні сцени і композиції не схожі на інші стародавні твори мистецтва.

«Фігури з Малівави» — так назвали новий стиль. Порівняно з іншими зображеннями у печерах, лише 42% малюнків мають зображення людини, решта — тварин.

Нові малюнки, як вважають археологи, є «відсутньою ланкою» між раннім стилем віком орієнтовно 12 тис. років і «рентгенівськими фігурами», які з’явилися за останні 4 тис. років. Як свідчать результати радіовуглецевого датування, ці фігури намалювали близько 6−9 тис. років тому.

Нагадаємо, що на Рівненщині археологи провели перші офіційні розкопки території, що є пам’яткою археології місцевого значення XI-XIII століть. Спершу археологи розраховували натрапити на давньоруські знахідки. Але, вибравши 80 см переораного ґрунту, науковці виявили матеріали, яким 7 тис. років.