Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210678-avstraliya-ta-nova-zelandiya-doluchylysya-do-iniciatyvy-purl.html

Ракурс

Австралія і Нова Зеландія нададуть військову допомогу Україні.

Ці дві країни долучилися до ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї та обладнання Україні коштом членів НАТО. Австралія надасть Україні 63 млн дол., а Нова Зеландія — 8,7 млн дол. відповідно. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.

Це дійсно чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США, — зазначив генсек.

Зазначається, що Австралія надасть кошти не лише для PURL. Також окремо передбачено 2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів. А ще 43 млн австралійських доларів підуть на військове обладнання: тактичні радіолокаційні станції ППО, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Як відомо, PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива НАТО і США, яка почала працювати в липні цього року. Вона має на меті придбати для України необхідне озброєння у Сполучених Штатів. Працює ініціатива наступним чином — країни Північноатлантичного альянсу надають гроші, а зброю закуповують в американських виробників.

Нагадаємо, у листопаді генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна до кінця 2025 року може отримати військової допомоги на суму в 5 млрд дол. за програмою підтримки PURL. Наразі Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд дол.