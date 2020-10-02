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Напомним, что на Ровенщине археологи провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения
XI—XIII вв.еков. Сначала археологи рассчитывали встретить древнерусские находки.
Но, выбрав 80 см перепаханного почвы, ученые обнаружили материалы, которым 7 тыс. лет.
Новый стиль тысячелетних наскальных рисунков обнаружили в Австралии. Фото: Australian Archaeology
Необычные тысячелетние наскальные рисунки обнаружили в Австралии (ФОТО)https://racurs.ua/n144618-neobychnye-tysyacheletnie-naskalnye-risunki-obnarujili-v-avstralii-foto.htmlРакурс
Археологи Австралии открыли совершенно новый стиль наскальные живописи. До сих пор считалось, что на континенте есть только два стиля древнего искусства.
Новый стиль живописи ученые задокументировали в дикой местности Арнемленд. Об этом пишет «Популярная механика».
Всего в Австралии выявлено более 100 тыс. наскальных доисторических рисунков. За последнее десятилетие ученые обнаружили еще 87 скальных убежищ, в которых рисунки расположены необычно высоко. В этих пещерах нашли 572 отдельных произведения. Пещеры тянутся более чем на 130 км.
Человеческие фигуры часто изображаются вместе с животными, — рассказывает антрополог Поль Такон. — Эти отношения между животными и людьми, по‑видимому, занимают центральное место в послании художников.
Полностью изучение местности было закончено в 2018 году, хотя впервые эти рисунки были обнаружены еще в 2008 году.
В ходе исследования ученые сразу же обнаружили, что эти необычные сцены и композиции не похожи на другие древние произведения искусства. «Фигуры из Маливавы» — так назвали новый стиль. По сравнению с другими изображениями в пещерах, только 42% рисунков имеют изображение человека, остальные — животных.
Новые рисунки, как считают археологи, являются «недостающим звеном» между ранним стилем возрастом ориентировочно 12 тыс. лет и «рентгеновскими фигурами», которые появились за последние 4 тыс. лет. Как свидетельствуют результаты радиоуглеродного датирования, эти фигуры нарисовали где-то 6−9 тыс. лет назад.
Напомним, что на Ровенщине археологи провели первые официальные раскопки территории, являющейся памятником археологии местного значения
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