Новый стиль тысячелетних наскальных рисунков обнаружили в Австралии. Фото: Australian Archaeology

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Ракурс

Археологи Австралии открыли совершенно новый стиль наскальные живописи. До сих пор считалось, что на континенте есть только два стиля древнего искусства.

Новый стиль живописи ученые задокументировали в дикой местности Арнемленд. Об этом пишет «Популярная механика».

Всего в Австралии выявлено более 100 тыс. наскальных доисторических рисунков. За последнее десятилетие ученые обнаружили еще 87 скальных убежищ, в которых рисунки расположены необычно высоко. В этих пещерах нашли 572 отдельных произведения. Пещеры тянутся более чем на 130 км.

Человеческие фигуры часто изображаются вместе с животными, — рассказывает антрополог Поль Такон. — Эти отношения между животными и людьми, по‑видимому, занимают центральное место в послании художников.

Полностью изучение местности было закончено в 2018 году, хотя впервые эти рисунки были обнаружены еще в 2008 году.

В ходе исследования ученые сразу же обнаружили, что эти необычные сцены и композиции не похожи на другие древние произведения искусства. «Фигуры из Маливавы» — так назвали новый стиль. По сравнению с другими изображениями в пещерах, только 42% рисунков имеют изображение человека, остальные — животных.

Новые рисунки, как считают археологи, являются «недостающим звеном» между ранним стилем возрастом ориентировочно 12 тыс. лет и «рентгеновскими фигурами», которые появились за последние 4 тыс. лет. Как свидетельствуют результаты радиоуглеродного датирования, эти фигуры нарисовали где-то 6−9 тыс. лет назад.