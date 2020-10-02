Microsoft планирует осуществить значительные инвестиции в украинский рынок

https://racurs.ua/n144616-500-mln-doll-ssha-planiruet-investirovat-microsoft-v-ukrainskiy-rynok.html

Ракурс

Microsoft (Майкрософт), известная американская корпорация из сферы компьютерных технологий, подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве.

Согласно тексту этого меморандума, компания вложит 500 млн долл. США в развитие облачных сервисов на украинском языке (эта сумма может пересматриваться), сообщает издание AIN со ссылкой на совместный брифинг Минцифры и Microsoft, который состоялся сегодня, 2 октября.

Отмечается, что эти средства пойдут, в частности, на создание в Украине двух дата-центров компании.

Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами Microsoft. Однако для этого еще нужно внести соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, договоренности между Microsoft и Минцифры предусматривают скидки или специальные условия на облачные сервисы компании, такие как Azure и Office 365 для украинских госорганов, организаций, проектов в сфере образования и т. п.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что правительство рассматривает возможность переноса на «облака» Microsoft сервисов «Дія 2.0».

Также компания намерена обучать студентов пользованию своим продуктами, а в планах — проводить в Украине олимпиаду по программированию.

Напомним, в Microsoft недавно заявили, что большинство хакерских атак имеет «российский след».