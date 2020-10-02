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Ракурс
День учителя — поздравление длиной 60 метров написали ученики Киева — День учителя

День учителя — поздравление длиной 60 метров написали ученики Киева (ВИДЕО)

2 окт 2020, 17:01
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День учителя в Киеве отметили необычным поздравлением — ученики школы в Печерском районе столицы написали для своих педагогов поздравления на бумажном полотне длиной 60 м, созданном из школьных тетрадей.

Видеосюжет о праздновании дня учителя в Киеве обнародовала ТСН.

Кроме этого, мэр Киева Виталий Кличко накануне дня учителя вручил награды шести преподавателям столичных лицеев, гимназии и школы. По словам Кличко, бюджет образовательной сферы Киева составляет 19,5 млрд грн — треть столичного бюджета. В течение последних лет в городе построили, восстановили и открыли 28 детсадов и восемь школ.


Напомним, в Киеве свыше 70 тыс. специалистов обеспечивают деятельность более тысячи заведений столицы, где учатся почти полмиллиона детей.

День вчителя у Києві

Источник: Ракурс


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