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День учителя — поздравление длиной 60 метров написали ученики Киева — День учителя
День учителя — поздравление длиной 60 метров написали ученики Киева (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144615-den-uchitelya-pozdravlenie-dlinoy-60-metrov-napisali-ucheniki-kieva-video.htmlРакурс
День учителя в Киеве отметили необычным поздравлением — ученики школы в Печерском районе столицы написали для своих педагогов поздравления на бумажном полотне длиной 60 м, созданном из школьных тетрадей.
Видеосюжет о праздновании дня учителя в Киеве обнародовала ТСН.
Кроме этого, мэр Киева Виталий Кличко накануне дня учителя вручил награды шести преподавателям столичных лицеев, гимназии и школы. По словам Кличко, бюджет образовательной сферы Киева составляет 19,5 млрд грн — треть столичного бюджета. В течение последних лет в городе построили, восстановили и открыли 28 детсадов и восемь школ.
Напомним, в Киеве свыше 70 тыс. специалистов обеспечивают деятельность более тысячи заведений столицы, где учатся почти полмиллиона детей.
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