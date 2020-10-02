Оставить учителей без повышения зарплат решил Кабмин

Педагог. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144607-ostavit-uchiteley-bez-povysheniya-zarplat-reshil-kabmin.html

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Кабинет министров Украины планирует временно отсрочить действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки».

Учителя останутся без повышения зарплат из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов.

В связи с этим, проектом постановления предлагается изъять пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер зарплаты для учителя составит три размера прожиточного минимума. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 составит 2 тыс. 393 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что зарплата учителей в 2021 году должна была расти постепенно. Предполагалось, что в течение следующего года зарплата украинских педагогов повысится почти на треть.