Залишити вчителів без підвищення зарплат вирішив Кабмін

Педагог. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144607-zalyshyty-vchyteliv-bez-pidvyschennya-zarplaty-vyrishyv-kabmin.html

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Кабінет міністрів України планує тимчасово зупинити дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Вчителі залишаться без підвищення зарплат через відсутність фінансування. Про це повідомляє прес-служба Федерації профспілок.

У зв’язку з цим проектом постанови пропонується вилучити пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір заробітної плати для вчителя становитиме три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становитиме 2 тис. 393 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплата вчителів у 2021 році мала зростати поступово. Передбачалося, що впродовж наступного року зарплатня українських педагогів мала підвищиться майже на третину.