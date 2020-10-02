Венедіктова наказала вилучити документи щодо оренди резиденції у Пущі-Водиці — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n144606-venediktova-nakazala-vyluchyty-dokumenty-schodo-orendy-rezydenciyi-u-puschi-vodyci-zmi.html

Ракурс

Ірина Венедіктова відреагувала на появу публікацій у ЗМІ щодо переїзду її сім’ї у червні в резиденцію президента України загальною площею 675,1 кв. м, яка перебуває у віданні Державного управління справами (ДУС). Як повідомляв журналіст Володимир Бойко, генпрокурор начебто домовилася із ДУС та Кабміном, що житиме у маєтку, де мають право мешкати лише президент, прем'єр і спікер Верховної Ради.

ЗМІ писали, що Венедіктова платить за оренду маєтку понад 2 тис. дол. на місяць, тоді як собівартість його утримання перевищує 160 тис. грн. Після оприлюднення цієї інформації, як повідомив 2 жовтня журналіст Бойко у Фейсбук, генпрокурор ініціювала обшуки у комплексі відпочинку «Пуща Водиця», щоб вилучити документацію про оренду резиденції.

За словами журналіста, він направив до Національного агентства з питань запобігання корупції дві заяви щодо «скоєння Венедіктовою та її чоловіком, заступником начальника департаменту Нацполіції Колесником, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень».

Правопорушення полягають у тому, що Венедіктова, шантажуючи директора Комплексу відпочинку «Пуща Водиця» Державного управління справами Єгорова (Єгоров наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувало Головне слідче управління ГПУ і яке Генпрокуратура направила до суду), 19 червня 2020 року примусила його укласти з нею фіктивний договір оренди державної дачі в КВ «Пуща Водиця», а сама разом з чоловіком стала проживати в державній резиденції. Вартість щомісячної оренди — 163 тис. грн. — ані Венедіктова, ані її чоловік не задекларували, натомість Венедіктова з метою уникнути повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, користуючись своїм службовим становищем та залежністю від неї обвинуваченого Єгорова, сплачувала за оренду лише 64 тис. грн на місяць, — стверджує Бойко на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами журналіста, після того як Венедіктова дізналася про наявність заяви у НАЗК щодо неї, вона доручила своєму першому заступникові Говді «вжити заходів задля того, щоб підписані нею договори оренди не потрапили в НАЗК».

Говда доручив посадовцям Держбюро розслідувань зареєструвати 30 вересня кримінальне провадження № 62020000000000803 за фактами, викладеними в моїх публікаціях, а наступного дня відправив слідчих ДБР на невідкладний обшук, без санкції суду, у комплекс відпочинку «Пуща Водиця», — розповів журналіст.

Внаслідок обшуку 1 жовтня оперативники вилучили всі документи з підписом Венедіктової, а також бухгалтерську документацію про сплату нею грошей.

Говда переконаний, що без оригіналів документів НАЗК вже не зможе провести перевірку моїх заяв. Однак, оригінали підписаних Венедіктовою документів для перевірки не потрібні — достатньо мати копії та пояснення генпрокурора, — резюмував журналіст.

Бойко також додав, що має у розпорядженні копії усіх документів щодо Венедіктової та готовий надати їх НАЗК.