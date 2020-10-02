УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на трибуни. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144605-uiefa-dozvolyla-vbolivalnykam-povernutysya-na-trybuny.html

Ракурс

Коронавірус вніс свої корективи у спорт. Проте попри карантинні заходи, глядачі зможуть бути присутніми на міжнародних футбольних матчах із наступного тижня.

Ці зміни запроваджуються лише там, де відповідний дозвіл надала місцева влада. Таке рішення ухвалила Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляють на сайті організації.

Згідно з рішенням УЄФА, яке ухвалили ввечері у четвер, 1 жовтня, під час матчу заповненість стадіону має бути не більшою ніж 30%. Але якщо влада встановила нижче обмеження, тоді враховуватиметься саме воно. Проте це рішення не стосується фанатів команд, які грають у гостях, — їх на стадіони не впускатимуть.

Також у цьому рішенні глядачів зобов’язали дотримуватися соціального дистанціювання. Рішення набуває чинності з наступного тижня.

Нагадаємо, у вересні міністр охорони здоров’я Максим Степанов дозволив Асоціації футболу України (АФУ) проводити міжнародні матчі.

«Ракурс» повідомляв про декілька спалахів коронавірусу в українському футболі. Загалом відомо про декілька десятків інфікованих футболістів та співробітників клубів. Один з останніх випадків — перенесення матчу «Шахтаря» через спалах в ПФК «Львів».