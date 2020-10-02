УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144605-uefa-razreshil-bolelschikam-vernutsya-na-tribuny.html

Ракурс

Коронавирус внес свои изменения в спорт. Однако несмотря на карантинные меры, зрители смогут присутствовать на международных футбольных матчах со следующей недели.

Однако это касается только лишь тех стран, где соответствующее разрешение выдали местные власти. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на сайте организации.

Согласно решению УЕФА, которое приняли вечером в четверг, 1 октября, во время матча заполняемость стадиона должна быть не более 30%. Но если власти установили иное ограничение, тогда именно оно будет учитываться. Однако это решение не касается фанатов команд, которые играют в гостях, — их на стадионы не пустят.

Также в этом решении зрителей обязали соблюдать социальное дистанцирование. Решение вступает в силу со следующей недели.

Напомним, в сентябре министр здравоохранения Максим Степанов позволил Ассоциации футбола Украины (АФУ) проводить международные матчи.

«Ракурс» сообщал о нескольких вспышках коронавируса в украинском футболе. Известно о нескольких десятках инфицированных футболистов и сотрудниках клубов. Один из последних случаев — перенос матча «Шахтера» из-за вспышки в ПФК «Львов».