Коронавирус в Украине. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144604-neuteshitelnyy-scenariy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-sprognozirovala-epidemiolog.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты и в дальнейшем продолжит стремительно распространяться по стране. Как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Украине, спрогнозировала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

По ее мнению, украинские больницы еще могут принимать инфицированных, но они уже на пределе. Об этом она заявила в интервью ТСН.

Она заявила, что украинцев не стоит пугать «испанским» или «итальянским» сценарием, ведь у нас уже есть свой.

Действительно, стационары начинают переполняться, люди боятся, и у нас вторая волна паники начинается, — заявила врач-эпидемиолог.

По словам медика, ситуация с распространением коронавируса будет только ухудшаться.

К сожалению, пока мы видим нарастание первой волны, и это связано и с тем, что мы нарушаем карантинные мероприятия, — говорит эксперт.

То, что украинские больницы оказались не готовы к вспышке коронавируса, по ее словам, не вина больниц, потому что предпосылки для этого формировались годами.

Она прогнозирует, что в ближайшее время в Украине будет очень много инфицированных, переполненные стационары и заболеваемость в школах и садиках.

Как писал «Ракурс», в Украине за минувшие сутки зафиксировали очередной коронавирусный рекорд. 30 сентября инфицирования подтвердили в 4 тыс. 633 человек. Это самое большое количество больных за сутки за весь период пандемии. Всего в Украине уже 217 тыс. 661 инфицированный.