Коронавірус в Україні. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144604-nevtishnyy-scenariy-poshyrennya-koronavirusu-v-ukrayini-sprognozuvala-epidemiolog.html

Ракурс

Коронавірус в Україні набирає оберти і у подальшому продовжить стрімко поширюватись країною. Як розвиватиметься ситуація з COVID-19 в Україні, спрогнозувала лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

На її думку, українські лікарні ще можуть приймати інфікованих, але вони вже на межі. Про це вона заявила в інтерв’ю ТСН.

Вона заявила, що українців не варто лякати «іспанським» або «італійським» сценарієм, адже у нас вже є свій.

Справді, стаціонари починають переповнюватися, люди бояться, і у нас друга хвиля паніки починається, — заявила лікар-епідеміолог.

За словами медика, ситуація з поширенням коронавірусу буде тільки погіршуватися.

На жаль, поки що ми бачимо наростання першої хвилі, і це пов’язано і з тим, що ми порушуємо карантинні заходи, — каже експерт.

Те, що українські лікарні виявилися не готовими до спалаху коронавірусу, за її словами, не провина лікарень, бо передумови для цього формувалися роками.

Вона прогнозує, що найближчим часом в Україні буде дуже багато інфікованих, переповнені стаціонари і захворюваність у школах і садках.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу зафіксували черговий коронавірусний рекорд. 30 вересня інфікування підтвердили у 4 тис. 633 осіб. Це найбільша кількість хворих на добу за весь період пандемії. Загалом в Україні вже 217 тис. 661 інфікований.