Коронавірус в Україні. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144590-koronavirus-tretiy-den-pospil-onovluie-rekord-v-ukrayini-4-tys-633-novyh-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні б'є усі рекорди. За минулу добу хвороба підкосила 4 тис. 633 українців. Це найбільша кількість нових хворих за весь період пандемії. Загалом в Україні вже 217 тис. 661 інфікований.

Лідером з кількості нових захворювань залишається Харківська область — 1 жовтня там виявили 460 інфікованих. На другому місці Київ — 447 хворих. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Також понад 200 хворих виявили у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській, Рівненській Хмельницькій, Сумській областях. Було госпіталізовано 801 людину. Загалом в Україні госпіталізовано понад 15 тис. осіб.

За минулу добу коронавірус забрав життя 68 осіб. За весь період пандемії помер 4 тис. 261 пацієнт. Водночас одужали за 1 жовтня 2 тис. 193 українця. За весь період хворобу подолав 96 тис. 591 пацієнт.

Зазначимо, що загалом у світі зафіксовано вже 34 млн 288 тис. хворих на коронавірус. За добу виявили понад 170 тис. інфікованих.

Як писав «Ракурс», рекордні показники щодо кількості нових хворих в Україні фіксувались і попередні два дні. 29 вересня коронавірус підкосив 4 тис. 27 осіб, а 30 вересня — 4 тис. 69 осіб.