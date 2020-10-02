Коронавирус в Украине. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144590-koronavirus-tretiy-den-podryad-obnovlyaet-rekord-v-ukraine-4-tys-633-novyh-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине бьет все рекорды. За минувшие сутки болезнь подкосила 4 тыс. 633 украинцев. Это самое большое количество новых больных за весь период пандемии. Всего в Украине уже 217 тыс. 661 инфицированный.

Лидером по количеству новых заболеваний остается Харьковская область — 1 октября там обнаружили 460 инфицированных. На втором месте Киев — 447 больных. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Также более 200 больных обнаружили во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Ровенской Хмельницкой, Сумской областях. Был госпитализирован 801 человек. Всего в Украине госпитализированы более 15 тыс. человек.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 68 человек. За весь период пандемии умер 4 тыс. 261 пациент. В то же время выздоровели по 1 октября 2 тыс. 193 украинцев. За весь период болезнь преодолел 96 тыс. 591 пациент.

Отметим, что всего в мире зафиксировано уже 34 млн 288 тыс. больных коронавирусом. За сутки обнаружили более 170 тыс. инфицированных.

Как писал «Ракурс», рекордные показатели по количеству новых больных в Украине фиксировались и предыдущие два дня. 29 сентября коронавирус подкосил 4 тыс. 27 человек, а 30 сентября — 4 тыс. 69 человек.